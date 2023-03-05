Ara transfer dönemi, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iki kez uzatılmıştı. Bu süreçte; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim hamlelerine imza atan Beşiktaş, son bir takviye için daha yoğun mesai harcıyor.