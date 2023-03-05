Ara transfer dönemi, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iki kez uzatılmıştı. Bu süreçte; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim hamlelerine imza atan Beşiktaş, son bir takviye için daha yoğun mesai harcıyor.
Beşiktaş'ta Borini transferinde flaş gelişme! Ön anlaşma sağlandı
Beşiktaş transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini'yi renklerine bağlamak istiyordu. Beşiktaş'ın, tecrübeli forvetle ön anlaşma sağladığı ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
SHARAAWY OLMADI
Teknik ekibin planlaması doğrultusunda bir sol forvet almak için girişimlerde bulunan idareciler, ilk hedefleri olan İtalya Serie A ekibi Roma'dan El Sharaawy'yi renklerine bağlayamadı
Deneyimli ismin transferini, kulübüyle kontratının bittiği sezon sonuna bırakan idareciler, Fabio Borini üzerine yoğunlaştı.