Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin 2. golünü kaydeden Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Acı çekmek zorundayız. Acı çekmeden kazanamayız. Bugün sahada acı çeken, fedakarlık yapan bir takım vardı ve kazandık." dedi. (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenen Beşiktaş'ta ikinci golün sahibi Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Aboubakar, "Acı çekmek zorundayız. Acı çekmeden kazanamayız. Bugün sahada acı çeken, fedakarlık yapan bir takım vardı ve kazandık. Bir forvet oyuncusu, gol atamadığı zaman eleştirilir. Eleştiriler normal, kabul ediyorum. Eleştirilerle ilgili problem yok. Çok koştum, çok savaştım. Önemli olan takımın kazanması, gerçekten. Takımın kazanması için artık daha iyi odaklanma zamanı." ifadelerini kullandı.