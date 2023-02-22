Beşiktaş 3-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kartal hazırlık maçında yeni transferleriyle kazandı!

Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. İki takımın kozlarını paylaştığı hazırlık maçında siyah beyazlılar 3-2 galip geldi. Kartal'ın galibiyet sayıları Vincent Aboubakar, Onur Bulut ve Maxim'den geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2023- 16:11 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023- 16:18