Beşiktaş 3-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kartal hazırlık maçında yeni transferleriyle kazandı!
Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. İki takımın kozlarını paylaştığı hazırlık maçında siyah beyazlılar 3-2 galip geldi. Kartal'ın galibiyet sayıları Vincent Aboubakar, Onur Bulut ve Maxim'den geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.02.2023- 16:11 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023- 16:18
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup ederken, golleri; 43'üncü Aboubakar, 47'nci dakikada Onur Bulut ve 56'ncı dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Eyüpspor'un golleri ise 20'nci dakikada Mustafa Pektemek ve 84'üncü dakikada Olivier Thill'den geldi.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.