Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile gönül bağını kopardı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou'nun bileti kesildi! Rusya'ya gidiyor
Devre arasında 5 transfer yapan Beşiktaş, gözden düşen George Kevin N'Koudou ile yollarını ayırmaya çalışıyor. Oyuncu ise takımda kalmak istiyor. Ancak Kamerunlu oyuncuya Rusya'dan iki kulüp talip oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.02.2023- 06:40
Karagümrüklü Borini transferinde takası düşünülen oyuncu gitmek istemeyince iyice gözden düştü.
Tecrübeli oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.