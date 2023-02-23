Transferin hareketli takımı Beşiktaş'ta sıcak gelişmelere yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Yeni kanat bulundu! Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması
Devre arası transfer döneminde kadrosuna 5 isim katan Beşiktaş'ta harekat sürüyor. Siyah-beyazlılar yeni bir transfer yapmak için bir yabancı ile yollarını ayırması gerekiyor. N'Koudou'yu göndermek isteyen Kartal, yeni kanadını İngiltere'den buldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.02.2023- 06:40
Kanat transferi yapmak isteyen Siyah-Beyazlı takımın daha önce de gündemine gelen Southampton'ın Malili futbolcusu Moussa Djenepo için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.
Takvim'in haberine göre, Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği N'Koudou ile yollar ayrılmak isteniyor. Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızın sözleşmesi feshedilir ise Djenepo için Southampton'la görüşmelerini sıklaştıracağı belirtildi.