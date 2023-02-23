TRANSFER HABERİ: Yeni kanat bulundu! Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması

Devre arası transfer döneminde kadrosuna 5 isim katan Beşiktaş'ta harekat sürüyor. Siyah-beyazlılar yeni bir transfer yapmak için bir yabancı ile yollarını ayırması gerekiyor. N'Koudou'yu göndermek isteyen Kartal, yeni kanadını İngiltere'den buldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2023- 06:40