Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 18 yaşındaki orta saha Andrey Santos için geri sayıma geçti. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Josef'in boşluğunu doldurmak istiyor.
Beşiktaş'a 18'lik orta saha! Chelsea'den prensipte 'Evet' yanıtı
(BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ) Kara Kartal, Chelsea'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrey Santos'u kiralamak için geri sayıma geçti. İngilizler Beşiktaş'ın ilgisi sonrası bu talebe prensipte 'Evet' yanıtını verdi. İşte transfer sürecinin detayları... (BJK haberleri)
Siyah-beyazlılar, Ocak ayında İngiliz ekibini transfer olan ancak Chelsea'de çalışma izni alamayan Andrey Santos için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş ile Chelsea'nin prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.
İngiliz basını da siyah-beyazlıların Chelsea ile temaslarını hızlandırdığı belirterek "Andrey sezonun kalanını transfer piyasasının hala açık olduğu Türkiye'de geçirebilir" ifadelerine yer verdi. Andrey Santos, profesyonel kulüp kariyerinde 43 resmi maça çıkıp 11 de gol atmayı başardı.