Beşiktaş, Onur Bulut'u kadrosuna katarken Kayserispor bu transfere büyük tepki gösterdi. Ardından hem Beşiktaş hem Kayserispor hem de oyuncu cephesinden üst üste açıklamalar geldi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Onur Bulut transferi sonrası şok açıklama! 6 ay men...
Onur Bulut'un ani bir şekilde Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olması büyük yankı uyandırdı. İki tarafın da kendilerini haklı buldukları açıklamalar geldi. Kaos ortamı oluşurken taraflar davalık oldu. Dava sonucunda Onur Bulut'a 6 ay men gelebilir. İşte ayrıntılar...
Bu yaşanan sözleşme açıklamaları ve sert bildirilerin ardından taraftarlar konunun nasıl bir sonuçla biteceğini merak etmeye başladı.
Fanatik'te yer alan haberde; Spor Hukukçusu Avukat Fatih Şaşıoğlu, Kayserispor-Beşiktaş-Onur Bulut olayına dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler: