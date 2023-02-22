Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Emanuele Valeri'nin menajeri açıklamalarda bulundu.
Emanuele Valeri'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması! Transfer olacak mı?
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Emanuele Valeri'nin, menajeri açıklamalarda bulundu. İtalyan futbolcunun temsilcisi, Beşiktaş'ın ilgisine dair konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Menajer Daniele Ferri, siyah beyazlılara transferi konuşulan İtalyan oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi.
Ferri 'Beşiktaş ile gerçekten bir temas oldu mu?' sorusuna, "Evet oldu. Türkler oyuncumla temasa geçti"