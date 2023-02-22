GENÇLIĞINDE BİRÇOK İLKİ BAŞARDI

Mısırlı bir baba ve İtalyan bir annenin oğlu olan Shaarawy, Serie A'da forma giyen en genç dördüncü oyuncu (16) ve Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcu (19) unvanlarına sahip.