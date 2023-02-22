Ara transferde mümkün olmayan Stephan El Shaarawy'ye yazın imza attırmayı hedefleyen Beşiktaş, pazarlıklara başladı.
Ara transferde mümkün olmayan Stephan El Shaarawy'ye yazın imza attırmayı hedefleyen Beşiktaş, pazarlıklara başladı.
Sabah'ın haberine göre, tecrübeli kanat oyuncusunun temsilcileri, siyah-beyazlılardan ilk olarak Roma'da kazandığı yıllık 3.5 milyon Euro ücreti talep etti.
Ancak bu rakam Beşiktaş'a fazla gelirken, yıldız futbolcuya önerilen ücret 2.5 milyon Euro seviyelerinde oldu.
El Shaarawy için acele etmeyen ancak irtibatı kesmeden ısrarını da göstererek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak olan Beşiktaş, şimdiden orta yolu bulup haziran için söz kesmek istiyor.
Mısır vatandaşlığına da sahip olan İtalyan futbolcunun, kulübü Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Serie A ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla mukavele uzatmayı düşünmüyor.
GENÇLIĞINDE BİRÇOK İLKİ BAŞARDI
Mısırlı bir baba ve İtalyan bir annenin oğlu olan Shaarawy, Serie A'da forma giyen en genç dördüncü oyuncu (16) ve Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcu (19) unvanlarına sahip.
30 yaşındaki yıldız, kariyeri boyunca Genoa, Padova, Milan, Monaco, Shanghai Shenhua ve Roma formalarını giydi.
Toplam 391 maça çıkıp, 88 gol kaydetti. İtalya Milli Takımı'yla da 29 karşılaşmada 6 golle oynadı.