Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal Zajc'ta diretiyor! Sezon sonu...
Devre arasında 5 transfer yapan Beşiktaş, orta sahaya da takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Miha Zajc ile ilgilenen siyah-beyazlılar, Sloven oyuncuya teklif sunacak. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.02.2023- 06:40
Jesus'un gelecek sezon takımda kalmayacağının hemen hemen netleşmesi üzerine F.Bahçe yönetimi, Portekizli teknik adamın yerine oyuncu istediği Miha Zajc'la görüşmek istedi.
Ancak Sloven oyuncunun menajerini F.Bahçe ile görüşmeye göndermediği belirtildi.