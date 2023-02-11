Beşiktaş'ta kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da Borini ısrarı sürüyor! Şenol Güneş talep etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna kanat takviyesi yapmanın planlarına devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Fabio Borini transferi üzerinde anlaşamayan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi üzerine rakamı yükseltecek. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.02.2023- 06:40
Kartal, Fabio Borini görüşmelerinde Karagümrük ile anlaşmaya varamamıştı.
Beşiktaş'ın 1 milyon Euro önerisine karşın kırmızı-siyahlılar ayrıca N'Koudou'yu da istemiş ancak Kamerunlu oyuncu gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemişti.