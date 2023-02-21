Beşiktaş'ın renklerine katmak istediği Fabio Borini transferinde bir türlü imza aşamasına gelinemedi.
Beşiktaş'ta Borini transferinin kilit isimi Muleka
Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın Kongolu yıldızı Jackson Muleka, Karagümrüklü yıldız Fabio Borini transferinde kilit isim olarak öne çıkıyor. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 21.02.2023- 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023- 10:22
Beşiktaş'ın renklerine katmak istediği Fabio Borini transferinde bir türlü imza aşamasına gelinemedi.
Bu sezon Karagümrük formasıyla 21 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için İstanbul temsilcisiyle yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye soktu.