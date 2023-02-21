Ara transfer döneminin 5 Mart'a uzatılmasıyla birlikte Beşiktaş ve Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu! Transferde Elneny gelişmesi
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Arsenal'la sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Elneny'yi renklerine bağlayacağı iddia edilmişti. Mısırlı yıldız, İngiliz ekibinde kalmaya karar verdi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.02.2023- 16:42
Orta sahaya takviye yapmak isteyen bordo mavililer ve siyah beyazlılara transferde kötü haber geldi.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde olan Mısırlı orta saha Muhammed Elneny sürpriz bir karar aldı.