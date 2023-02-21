Fotomaç'ın haberine göre Mısır ekibi bu rakamı kabul etmezken, 7 milyon euro'da ısrarcı oldu. Görüşmeler bu aşamada tıkanma noktasına gelse de, siyah-beyazlı yetkililerin birkaç gün içinde yeni bir teklif sunacakları ifade edildi.