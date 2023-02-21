Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Kadrosunu 5 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, aradığı orta saha oyuncusunu Mısır'da buldu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Takas formülü kabul edilmedi! Yeni teklif yolda
Beşiktaş'ta orta saha harekatı sürüyor. El Ahly takımında forma giyen Aliou Dieng'i kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, takas formülünü denedi. Mısıt kulübü teklifi kabul etmedi. Kartal, oyuncu için yeni teklif hazırlayacak. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.02.2023- 06:40
Kara Kartal son olarak El Ahly'de forma giyen Aliou Dieng'i listesine dahil etti. Beşiktaşlı yetkililer, Dieng transferi için kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.