Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Onur, "Kayserispor tarafından transferime yönelik olarak başka bir kulüple görüşme yapmak üzere tarafıma izin verilmiştir. Aynı metinde transferin izin verilen kulübe 06.02.2023 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde biraz da beni düşünerek transferin son gününe kadar 1 milyon euro getirmem halinde sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır. Tabii transferin son gününde bu tutarın ödenmesi pek beklenen bir durum olmadığı halde Beşiktaş beni ne kadar istediğini ortaya koyarak, bu tutarı 1 gün içinde ödemek suretiyle Kayserispor ile olan sözleşmemi feshederek yeni sözleşme imzalamamı sağlamıştır" ifadelerini kullanarak transferinde hukuksal bir sorun olmadığını ifade etti.