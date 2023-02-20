Beşiktaş'ta Şenol Güneş 11'ini arıyor! Transferler oynayamayacak...

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı o dönem Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. 14 Şubat'ta oynanması planlanan mücadele bu kez Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle bir kez daha ertelenmişti. TFF'nin açıklamasına göre bu mücadele 26 Şubat Pazar günü oynanacak fakat bu karşılaşmada Beşiktaş'ın yeni transferleri sahada olamayacak. İşte Şenol Güneş'in planı... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 15:09