Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın teklifine Muleka takası yanıtı!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan orta saha takviyesi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in olumlu rapro verdiği oyuncu için teklif yapılırken karşı teklif olarak 3 milyon dolar + Muleka takası istendi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2023- 11:05
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre harekete eden yönetim bir süredir gündemine Aliou Dieng'i aldı.
Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübüyle görüşürken bonservis olarak Al-Ahly 7 milyon dolar talep etti.