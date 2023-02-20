BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde büyük tehlike! Tam 4 ay...

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Onur Bulut ile ilgili kriz devam ediyor. Kayserispor, sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip siyah beyazlılara imza atan 28 yaşındaki futbolcu için mahkemeye gitme kararı aldı. Mahkemeden Kayserispor'un lehine bir karar çıkması durumunda ise önemli bir cezayla karşı karşıya kalınabilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 16:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023- 16:03