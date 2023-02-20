Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, sistemine uymadığı gerekçesiyle gözden çıkardığı ve gönderilmesini istediği Kevin N'Koudou, ayrılık için şart koştu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: N'Koudou'dan ayrılık şartı! "Giderim ancak..."
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılardan gitmek için flaş bir şart koştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2023- 09:03
Siyah beyazlı kulüple sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan Kamerunlu kanat oyuncusu, "Beşiktaş'ta mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Kulüp yönetimi beni istemiyorsa bu durumda yapılacak şey de belli. Haziran ayına kadar sözleşmeliyim. Orada yazan fesih bedelini ödedikleri takdirde giderim" dedi.