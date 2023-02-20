Ada basınından TMW'nin haberine göre siyah beyazlıların Chelsea ile temasa geçtiği kaydedilirken, "Andrey sezonun kalanını transfer piyasasının hala açık olduğu Türkiye'de geçirebilir" denildi. Ayrıca Brezilyalı gazeteci Thiago Fernandes de 1.80 boyundaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a yakın olduğunu yazdığı haberinde "Andrey için Türkiye'den Beşiktaş'a söz verildi" ifadesini kullandı. Andrey ile ülkesinden Palmeiras'ın da ilgilendiğinin altı çizildi.