Ara dönemde transferleri üst üste patlatan Beşiktaş, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Brezilya basını duyurdu! Andrey Santos transferinde Beşiktaş'a söz verildi
Beşiktaş transfer haberi: Josef'in ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Chelsea'de çalışma iznine takılan Andrey Santos gündeme gelmişti. Genç yıldız için "Sezonun kalanını Türkiye'de geçirebilir" denildi. İşte detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre; o da Chelsea'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrey Santos... İngiliz ekibinin, Brezilya takımı Vasco da Gama'dan 6 Ocak'ta 12.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı oyuncu çalışma izni alamadı.