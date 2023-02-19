Ara Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş aradığı orta saha oyuncusunu Mısır'da buldu.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a 25'lik orta saha! İstenen rakam...
Devre arası trasnfer dönemi devam ederken Beşiktaş, orta saha takviyesi yapmak istiyor. 5 ismi kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng ile ilgileniyor. Kartal, oyununun kulübü ile görüşme gerçekleştirdi. İşte Mısır ekibinin istediği rakam. | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.02.2023- 20:58
Siyah beyazlılar, Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng transferi için kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.