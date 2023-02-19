Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliğe giden Kartal'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Romain Saiss'e sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosunda kattığı Romain Saiss'e sürpriz talip çıktı. Afrika basınında yer alan habere göre; Şenol Güneş'in kadrosunda düşünmediği tecrübeli oyuncuya Japonya'dan teklif geldiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.02.2023- 17:48
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim harekete geçti.
Transferde yoğun mesai harcıyan Beşiktaş'a sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.