BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'ın geleceği belli oldu! Rangers'ın kararı...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile Avrupa takımlarının dikkatini çeken Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer olmuştu. 4 milyon euro karşılığında İskoç ekibine katılan Rıdvan, beklentileri karşılayamadı. Rangers, milli oyuncunun geleceği için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2023- 18:07 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023- 18:13