Beşiktaş, Kamerunlu yıldız futbolcu Kevin N'Koudou ile yollarını ayırmak istiyor.
Beşiktaş'ta N'Koudou belirsizliği! Transfer...
Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan N'Koudou konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre ayrılması beklenen oyuncuya son olarak Adana Demirspor talip olmuştu. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.02.2023- 09:29
Beşiktaş, Kamerunlu yıldız futbolcu Kevin N'Koudou ile yollarını ayırmak istiyor.
2019'da Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer edilen N'Koudou'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fotomaç'ın haberine göre ancak başta Adana Demirspor olmak üzere oyuncuyu isteyen kulüpler, N'Koudou'yu ikna etmeyi başaramadı.