Ara transfer dönemi çalışmalarının sürdüğü Beşiktaş'ta iki oyuncunun durumu belirsizliği koruyor.
Beşiktaş'ta ayrılık bilmecesi! İki isim ayrılacak mı?
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimlerde gündeme gelmeye devam ediyor. İşte siyah-beyazlılardaki Atiba ve Welinton konusundaki gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.02.2023- 14:54
Yönetim, kadroda yer açmak için Atiba Hutchinson ve Welinton'u göndermeyi planlıyordu.