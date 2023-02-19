Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.
Brezilya basını duyurdu! Beşiktaş'a Andrey Santos transferinde müjde
Josef de Souza'nın ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Chelsea ile çalışma izni alamayan Andrey Santos'u gündemine almıştı. 18 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak yaşanan sıcak gelişmeyi Brezilya basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.02.2023- 18:07
Siyah-beyazlılar, Josef de Souza'nın ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmak için harekete geçmişti. Kartal, Chelsea ile çalışma izni alamayan Andrey Santos'u gündemine almıştı ancak Palmeiras da bu transferde devreye girdi.
UOL Esporte'den Bruno Andrade'nin haberine göre; Palmeiras, Andrey Santos'u kiralamak için Chelsea ile anlaşma aşamasına gelmişken son anda bir pürüz çıktı.