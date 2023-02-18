El Shaarawy'den Beşiktaş'a transfer yanıtı! "Sezon sonunda..."

Sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Roma forması giyen İtalyan yıldız El Shaarawy'i gündemine almıştı. 30 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili sıcak gelişmeyi İtalyan basını duyurdu. Tecrübeli kanat oyuncusunun, siyah-beyazlıların teklifine geri dönüş yaptığı belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 18:16 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023- 18:16