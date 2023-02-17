Beşiktaş Alexandru Maxim'i TFF'ye bildirdi
Beşiktaş deprem nedeniye Süper Lig'ten çekildiğini açıklayan Gaziantep FK'nın Rumen futbolcu Maxim'i kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.02.2023- 14:27 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023- 14:43
Tecrübeli oyuncu İstanbul'a gelip Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüp, Maxim'in transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü'den Alexandru Maxim'i transfer etti. 32 yaşındaki sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takımda forma giyecek.
Rumen oyuncu bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol attı, 10 asist yaptı.