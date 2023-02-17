TURGAY DEMİR - GÖZÜ YAŞLI AMA GURURLUYUZ

Deprem dalgaları milletçe hepimizi kalbimizin tam orta yerinden vurduğu andan itibaren tarifi imkansız duygular yaşıyoruz. Bir yanda can kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atan AFAD başta arama-kurtarma faaliyeti yapan aslan yürekliler, diğer yanda ilk saniyeden itibaren elinden gelen yardımı yapmak için çırpınan koca bir millet. Devletimizle, milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Çok büyük bir felaket karşısında (istisnalar hariç) milletçe kenetlendik, yardımlara, can kurtarmaya odaklandık. En son ulusal kanallarımızın ortak yayınında rekor bağışlar toplandı. Yaraları sarmak için çaba harcayan tüm güzel insanlardan Allah razı olsun. Rabbim ülkemizi ve tüm diğer ülkeleri böyle felaketlerin benzerinden, beterinden korusun.