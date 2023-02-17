Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Fabio Borini ile pazarlık masasında olduğu ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Borini'nin şartı belli oldu!
Adı bir süredir pek çok takımla anılan Fabio Borini konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan oyuncunun Beşiktaş'tan istediği şartlar belli oldu. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Fabio Borini ile pazarlık masasında olduğu ortaya çıktı.
İtalyan basını, Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini için 2 milyon euro bonservis isteyen VavaCars Fatih Karagümrük'le yaptığı pazarlığın yanı sıra Borini'yle de sözleşme detayları konusunda anlaşma zemini aradığını duyurdu.
Beşiktaş'ın Borini'nin bonservisi için 1 milyon euronun biraz üzerinde bir rakama Karagümrük'ü ikna etmeye çalıştığı ifade edilirken, İtalyan oyuncunun ise 1.7 milyon eurodan 1,5 yıllık sözleşme ve bonuslar içeren sözleşmede ısrarcı olduğu vurgulandı.