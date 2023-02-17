Siyah-beyazlılar savunmasını güçlendirmek için dört koldan saldırıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Mateus Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar, Portekiz Ligi takımlarından Arouca'da forma giyen Mateus Quaresma için devreye girmişti. Kartal'ın 26 yaşındaki sol bek için önerdiği teklif belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.02.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre 26 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mateus Quaresma için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya çok yakın.