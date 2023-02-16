Josef'le yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi
Aboubakar'dan Ronaldo itirafı!
Papy Djilobodji kimdir?
Alexandru Maxim kimdir?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Josef'le yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi Josef'le yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi 10:11
Menajerinden Olimpiu Morutan sözleri! "Pisa ile Galatasaray arasında..." Menajerinden Olimpiu Morutan sözleri! "Pisa ile Galatasaray arasında..." 09:32
Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? 09:27
Aboubakar'dan Ronaldo itirafı! Aboubakar'dan Ronaldo itirafı! 09:07
Erden Timur: Bu millet bunu da aşacaktır! Erden Timur: Bu millet bunu da aşacaktır! 09:02
Pedro dikkat ediyor! Pedro dikkat ediyor! 08:54
Daha Eski
Greenwood'a F.Bahçe tavsiyesi! Greenwood'a F.Bahçe tavsiyesi! 00:54
Kanarya'dan 2. Borini operasyonu! Kanarya'dan 2. Borini operasyonu! 00:44
Avcı: Yüzleri bir nebze güldürsek yeter! Avcı: Yüzleri bir nebze güldürsek yeter! 00:30
Jesus Nuamah'ı istiyor! Jesus Nuamah'ı istiyor! 00:29
Aubameyang F.Bahçe'ye 'Evet' dedi! Şimdi sırada Chelsea var Aubameyang F.Bahçe'ye 'Evet' dedi! Şimdi sırada Chelsea var 00:21
Kartal'da El Shaarawy ısrarı! Kartal'da El Shaarawy ısrarı! 00:17
SON DAKİKA