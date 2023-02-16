Beşiktaş'ın A.Gücü maçında rakip taraftarların sahaya girmesinin ardından yaptığı hareket nedeniyle ceza alan ve sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını söyleyen Josef de Souza, bu kararını öne çekti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Josef de Souza'yla yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir de ayrılık yaşanacak. Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, sözleşme feshi talep ederken bu isteği olumlu yanıtlandı. Deneyimli orta sahanın yeni adresi ise netleşti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.02.2023- 10:11
34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshedilmesini istedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Josef de Souza'nın ayrılmasına onay verince, oyucunun sezon sonuna kadar yaklaşık 1 milyon euro'luk maaşı karşılığında sözleşmesi feshedildi.