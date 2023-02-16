Souza, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 88 maçta forma giydi. Sambacı, bu periyotta 9 gol atıp, 4 de asist yaptı ve 13 gole direkt olarak katkı sağladı. Josef kariyerinde 485 maçta oynadı; 37 gol attı, 30 da asist yaptı.