BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Kartal'a Sambacı sol bek

Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut'la kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'de de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına devam ederken, sol bek bölgesini de güçlendirme kararı ald. İşte gündemdeki isim... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 11:23