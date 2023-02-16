Kış transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, Alexandru Maxim ile de anlaşma sağladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Kartal'a Sambacı sol bek
Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut'la kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'de de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına devam ederken, sol bek bölgesini de güçlendirme kararı ald. İşte gündemdeki isim... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.02.2023- 11:23
Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlı yönetim, gözünü sol bek transferine çevirdi.
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago'yu gündemine aldığını yazdı.