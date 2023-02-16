BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emrecan Uzunhan kiralık olarak gidiyor! Süper Lig ekibi...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emrecan Uzunhan kiralık olarak gidiyor! Süper Lig ekibi...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş sezon başında İstanbulspor'dan kiraladığı Emrecan Uzunhan'ı kiralık olarak gönderme kararı aldı. Şenol Güneş'in raporuna göre genç oyuncu sezonuna kadar Süper Lig ekibine kiralandı. | BJK SPOR HABERLERİ