Beşiktaş'ın sezon başında İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan için Şenol Güneş kararını verdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emrecan Uzunhan kiralık olarak gidiyor! Süper Lig ekibi...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş sezon başında İstanbulspor'dan kiraladığı Emrecan Uzunhan'ı kiralık olarak gönderme kararı aldı. Şenol Güneş'in raporuna göre genç oyuncu sezonuna kadar Süper Lig ekibine kiralandı. | BJK SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.02.2023- 12:21
Beşiktaş'ın sezon başında İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan için Şenol Güneş kararını verdi.
aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre genç oyuncu sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralanacak.
Akdeniz ekibi son olarak Hatayspor'dan bertuğ Yıldırım'ım kadrosuna kattığını açıklamıştı.