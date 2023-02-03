Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile noktalandı.

Basına kapalı olarak yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

