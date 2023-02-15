Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan depremzede çocuklara yardım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası spor camiasından yardım ve destekler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, depremzede çocuklar için topladığı bağışı sosyal medya hesabından açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2023- 16:03 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023- 16:36