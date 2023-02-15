Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören çocuklar için topladığı bağışı sosyal medya hesabından duyurdu.
Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan depremzede çocuklara yardım
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası spor camiasından yardım ve destekler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, depremzede çocuklar için topladığı bağışı sosyal medya hesabından açıkladı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.02.2023- 16:03 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023- 16:36