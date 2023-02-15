Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde kalıcı hasarlara yol açan depremler sonrası tüm spor müsabakalarına ara verilmişti. Bu sebeple transfer dönemi de 18 Şubat'a kadar uzatıldı.
Beşiktaş'tan transfer hamlesi! O isim gidiyor yerine...
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu 4 futbolcuyla birden güçlendirdi. Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ederken, deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'nın oyuncusu Alexandru Maxim listeye girdi. Takımdan ise Josef de Souza'yla yolların ayrılacağı belirtildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.02.2023- 14:43
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta da bir ayrılık, bir de transfer gerçekleşecek.
Çin ekibi Beijing Guoan'la anlaşmaya varan Josef de Souza, gün içerisinde siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Josef'in, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda kulüple anlaşmaya vardığı öğrenildi.