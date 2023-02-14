Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Josef de Souza takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah beyazlılarda beklenmedik bir veda yaşanmak üzere. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Josef de Souza'nın takımdan ayrılacağı ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise Çin. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.02.2023- 21:59
Siyah beyazlılar, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza ile yollarını ayırıyor.
Bu sezon sakatlıklarından dolayı yeterli performansı gösteremeyen Josef'in Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.