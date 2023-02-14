TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Josef de Souza takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah beyazlılarda beklenmedik bir veda yaşanmak üzere. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Josef de Souza'nın takımdan ayrılacağı ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise Çin. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2023- 21:59