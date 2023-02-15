Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kadrosunu 4 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, başta Borini olmak üzere birkaç oyuncuyla da prensip anlaşmasına varırken; son olarak Alexandru Maxim için de tüm şartlarını zorluyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Şenol Güneş'ten yönetime: Başka takıma kaptırmayalım!
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Golcü kimliği olan bir ismi kadrosuna katmak için uğraş veren siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, yönetime "O oyuncuyu başka takıma kaptırmayalım" dediği öğrenildi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinin ardından, TFF'nin oyuncularının sezon sonuna kadar başka takıma kiralık olarak gönderilmesine izin vermesiyle harekete geçen siyah-beyazlılar; teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarı üzerine Maxim için Gaziantepli yetkililerle görüşmelerini sıklaştırdı.
GÜNEŞ: ÇOK BEĞENİYORUM
Fotomaç'ın haberine göre Güneş'in, transferden sorumlu olan Beşiktaşlı yetkililerle görüşerek, "Maxim benim çok beğendiğim bir oyuncu. Transferini gerçekleştirebilirsek, inanıyorum ki bize büyük güç katar. Böyle bir ismi başka takıma kaptırmayalım" talebinde bulunduğu öğrenildi.