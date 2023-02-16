Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, kadrosunu Al-Nassr'dan Aboubakar ile güçlendirdi.
Beşiktaşlı Aboubakar'dan Ronaldo itirafı! "Takımdan ayrılmamda..."
Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Afrika basınına özel açıklamalarda bulundu. İşte Kamerunlu futbolcunun Beşiktaş ve Ronaldo sözleri... | BJK SPOR HABERLERİ
Türkiye'deki 3. dönemine başlayan Aboubakar transferi hakkında Ronaldo ile konuştuğunu itiraf etti.
Canal+'da Talents d'Afrique'ye konuşan 31 yaşındaki golcü oyuncu, Cristiano ile biraz konuştuk ve benim Arabistan'da kalmamı istedi.