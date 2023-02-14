Beşiktaş'ta transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalar hız kazandı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Arjantinli Ignacio Miramon için resmi teklif!
Beşiktaş'ta transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kartal'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı kulübün, Arjantin Ligi takımlarından Gimnasia'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha Ignacio Miramon için resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...(aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.02.2023- 19:18
Siyah beyazlıların transfer operasyonuyla ilgili olarak Arjantin'den flaş bir haber geldi.
Diariolamanana'da yer alan habere göre Beşiktaş, Arjantin Ligi takımlarından Gimnasia'da forma giyen orta saha Ignacio Miramon için resmi teklif yaptı.