TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Karagümrük ile anlaştı! Fabio Borini'nin kararı...

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor. Yıldız futbolcuya Fenerbahçe ve Beşiktaş talip olmuştu. İtalyan basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncunun transferi için Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Ancak transfer henüz sonuçlanmadı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2023- 18:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023- 18:42