Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Manchester United ile anlaşınca devre arasında Vincent Abobukar'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş, Kamerunlu yıldız golcü ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Aboubakar'ın sezon sonuna kadar 1 milyon 500 bin euro, diğer sezonlar için 2 milyon 500 bin euro alacağı kaydedildi. 30 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiriyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 2. Quaresma hamlesi!
Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, kış transferinde birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı. Kartal'ın yeni hedefinin ise Quaresma olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
HADZIAHMETOVIC İLE ORTAYI GÜÇLENDİRDİ
Siyah-Beyazlılar sonrasında Konyaspor'dan Boşnak orta saha Amir Hadziahmetovic'i renklerine kattı. Beşiktaş, başarılı orta saha ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'e adım attığı günden itibaren performansıyla dikkatleri çeken Bosnalı oyuncu, Avrupa'dan da talipleri olmasına rağmen Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. 25 yaşındaki futbolcu Sivasspor maçında 90 dakika sahada kaldı.
ONUR BULUT SESSİZ SEDASIZ GELDİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Kayserispor'un başarılı sağ beki Onur Bulut'u da kadrosuna katmayı başardı. Valentin Rosier'in bu sezon inişli-çıkışlı bir garfik sergilemesi nedeniyle harekete geçen Siyah-beyazlı Yönetim, başarılı oyuncuya imzayı attırdı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu son dönemde gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım formasını giymişti.