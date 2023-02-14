Süper Lig'de ilk 21 haftada istediği sonuçları alamayan ve lider Galatasaray ile arasındaki fark açılan Beşiktaş transferde vites yükseltti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a İtalyan yıldız! O engeli aşarsa...
Devre arasında kadrosuna 4 oyuncu katan Beşiktaş, transferlerine devam etmek istiyor. Şenol Güneş ile çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, kadrosuna kanat takviyesi yapacak. Kartal, İtalyan yıldızın peşine düştü. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut gibi isimleri transfer eden siyah-beyazlılar kapanışı dünyaca ünlü bir yıldızla yaparak taraftarını mutlu etmek istiyor.
Kara-Kartal'da eksik bölgeler üzerine yoğun bir operasyon yürütülüyor.