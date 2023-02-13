Beşiktaş'ta 18 Şubat'ta sona erecek transfer dönemini bitmesine kısa bir süre kala gaza basıldı. Siyah beyazlılar Fransa Ligi'nden sürpriz bir ismi gündemine aldı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Rafael Ratao için resmi teklif!
Beşiktaş transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala listesine sürpriz bir ismi aldı. Siyah beyazlıların Fransa Ligi takımlarından Toulouse'da forma giyen Rafael Ratao için resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.02.2023- 18:13
Mercato'da yer alan habere göre Kartal, Toulouse'da forma giyen Rafael Ratao'yu kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki sol kanat için resmi teklifini sunduğu kaydedildi.