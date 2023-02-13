Devre arası transfer döneminde takviyelerini sürdüren Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic, Al-Nassr'dan Vincent Aboubakar, Kayserispor'dan Onur Bulut ve Sampdoria'dan Omar Colley'i kadrosuna kattı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Omar Colley transferinin perde arkası belli oldu! Mali şartlar nedeniyle...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu 4 isimle kuvvetlendirdi. Siyah-beyazlı ekibin yaptığı takviyeler arasında Omar Colley dikkat çekti. Kartal, oyuncu için Sampdoria'ya 2.3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İtalyan basını ise bu miktarı düşük buldu. İşte transferin perde arkası... | Beşiktaş haberleri
Ali Genç| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.02.2023- 18:22
Yaptığı 4 transfer ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlı ekipte dikkatler Omar Colley hamlesine çekildi.