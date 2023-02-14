Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara destekler devam ediyor. Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, enkazdan çıkan küçük Cavit ile dün akşam telefondan görüntülü görüşmüş ve forma sözü vermişti. Cenk ve eşi Ece Tosun, bugün ise Cavit'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İmzalı formasını da siyah-beyazlı küçük taraftara hediye eden milli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Cavit kardeşimle buluştuk" notunu düştü.