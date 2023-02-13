WELINTON DA CİDDİ ADAY



Siyah beyazlıların sol bek adaylarından biri de Sao Paulo'da forma giyen Wellington... 21 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a gelmek istediği yönünde haberler ülke basınında yankılanıyor. Siyah beyazlı yönetimin sambacı için 2 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ve kulübünün kararını beklediği belirtiliyor.