Bir yandan forvet ve kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, diğer yandan sol bek arayışlarına da devam ederken Arjantin'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Lucas Esquivel için kiralama teklifi!
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, Arjantin Ligi takımlarından Union'da forma giyen Lucas Esquivel'i kiralamak için devreye girdi. İşte ayrıntılar...
Fotomaç'ın haberine göre; Union forması giyen 21 yaşındaki sol bek Lucas Esquivel için siyah beyazlıların kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Haberde genç oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ancak kulüplerin kiralama konusunda anlaşamadığı belirtildi. Beşiktaş'ın oyuncunun haklarının yüzde 80'i için 1.8 milyon dolarlık satın alma opsiyonlu kiralama teklif ettiği ancak Union yönetiminin kabul etmediği vurgulandı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 750 BİN EURO
Avrupa'da oynamak isteyen Lucas Esquivel'in siyah beyazlı kulübü sıçrama tahtası olarak kullanmak istediği yorumu yapılırken "Esquivel, Union yönetime Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. 'Bu şansı kaybetmek istemiyorum' dedi. Union yönetimi bunun üzerine Türk ekibinin teklifini yeniden masaya yatırma kararı aldı. Genç oyuncu yakında siyah beyazlı takımın formasını giyebilir ve hayali olan Avrupa'da yeni bir maceraya başlayabilir" ifadeleri kullanıldı.