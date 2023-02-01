SİNAN VARDAR - HAYAL KIRIKLIĞI
Dünkü maç; tıpkı hani Barış Manço'nun eskimeyen şarkısı gibiydi; "Hava ayaz mı ayaz mı ayaz!" şarkısını hatırlattı.
SİNAN VARDAR - HAYAL KIRIKLIĞI
Dünkü maç; tıpkı hani Barış Manço'nun eskimeyen şarkısı gibiydi; "Hava ayaz mı ayaz mı ayaz!" şarkısını hatırlattı.
Tabii ki böyle maçlar zordur, hele hele böyle bir havada, hem de böyle rüzgara yelken açacak uçacakmış bir statta...
Rakip; son haftaların formda ekibi ve ligin en çok gol atanlardan takımlarından biri olan Karagümrük'tü... Beşiktaş zorlu bir deplasmandan 1 puanla dönerken önemli bir kayıp yaşadı.
Beşiktaş, Cenk'in fırsatçılığıyla öne geçerken golcü futbolcunun ilk devrede vuruşunun direkten dönmesi Beşiktaş açısından şanssızlıktı.
Salih'in yokluğu çok belli olurken, Gedson Fernandes'in dışında dün Beşiktaş'ta vasatın üzerine çıkan oyuncu yoktu.
Şenol Hoca'nın, ikinci yarıda Aboubakar'ı neden aldığını bilmiyorum ama önemli bir nedeni vardır diye düşünüyorum.
Açıkcası Redmond'un çıkışıyla N'koudou'yu bekledim, o da 70'de oyuna girdikten sonra bekleneni veremedi.
Alanyaspor maçında övgüler dizdiğimiz Dele Alli ise tam bir hayal kırıklığıydı. Dele Alli tam bir hayal kırıklığıydı. Açık ve net eleştiri yapmak gerekirse Beşiktaş ikinci yarıda durarak oynayarak maçı kazanmayı hedefledi.
Bir ara Karagümrük öyle bir baskı kurdu ki, bu Beşiktaş'a yakışmadı. Beşiktaş kalecisi Mert Günok dün yine kalesinde devleşmese sonuç felaket olacaktı.
Karagümrük dün istediğini bilen bir takımdı. Özellikle son 20 dakikada oynadıkları korkusuz futbol alkışı hak etti. Pirlo iyi bir takım kurgusu yapmış. Hak ettikleri puanı alarak sahadan ayrılmayı bildiler.
TURGAY DEMİR – KÜS MÜSÜNÜZ!?
Hava ayaz mı, ayaz ellerim ceplerimde! Beşiktaşlı futbolcuları izlerken bu şarkı geldi aklıma, sanki elleri ceplerinde oynadılar. İkili mücadele kazanmak yok, bitirici vuruş hak getire…
Karagümrük daha iyi motive olmuş. Beşiktaş'ın pas istasyonlarına baskı yaparken kaptıkları toplarla da ok gibi rakip sahaya fırladılar.
Gedson, Dele Alli, Tayfur üçlüsünden bir tek Tayfur hareketliydi, boş alan kapatmaya çalıştı, çırpındı, durdu. Dele Alli gayretli olsa da doğru dokunuşlar yapamadı.
Gedson yalnız kaldı. Demek ki, Salih ya da Josef şart onun yanına. Roiser hep kaçak döğüştü, Masuaku döküldü.. Tayyip ilk kez kötüydü. Mert ve Welinton savunmada ayakta kalan ikiliydi.
Beşiktaş o kadar kötü bir ilk yarı oynadı ki, Aboubakar'ın ayağına bir kez top geldi. Şenol hoca bu nedenle ikinci yarıya başlarken Aboubakar'ı çıkarıp Saiss'i aldı.
Bana göre ikinci yarıya başlarken orta saha Kerem Atakan Kesgin gibi dinamik bir oyuncuyla takviye edilmeli ve Aboubakar da sahada kalmalıydı bence.
Beşiktaş kötü oynadı bu aşikar ama bazen kötü oynarken de kazanmayı bilmelisiniz. Üstelik Cenk Tosun'un golüyle maçı kolaylamışlardı.
İlk 45'te olduğu gibi ikinci yarıda da savunma arkasına bir çok oyuncu kaçırınca golün geleceği belliydi. Nitekim öyle de oldu.
Beş haftadır kazanarak devam eden Kartal'ın Karagümrük'e takılması benim adıma sürpriz oldu.
Aboubakar'ın çok etkili olacağı bir maç beklediğimi söylemeliyim. Öyle olmadı. Beşiktaşlı oyuncular birbirlerinden inanılmaz uzak oynadılar, adeta küs gibiydiler.
Böyle olunca önde kurgulanan baskı da eksik kaldı, savunmadaki yardımlaşmalar da. Doğrusu
ERMAN TOROĞLU - VAR NİYE ÇAĞIRDI?
Bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 85'ti.
Bu dakikaya kadar maçın genelinde Karagümrük daha kontrollü, daha etkili, ne yaptığını daha çok bilen takımdı.
Beşiktaş kopuk kopuk oynadı ama şunu da yazmadan geçemeyeceğim.
Bu dakikaya kadar aynı ikili mücadelelere Karagümrük aleyhine düdük çalan hakem Ali Şansalan, aynı pozisyonlarda Beşiktaş aleyhine çalamadı.
Maçın içinde de enteresan bir pozisyon var. Ofsayt mı, penaltı mı? Bir kere pozisyon net penaltı.
Ama ondan önce ofsayt var mı?
VAR hakemi çağırdı ama VAR hakemi neden çağırdı. Penaltıdan çağırması lazım, ofsayttan niye çağırsın?
Sonra bir düdükle oyun başladı.
Yani Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor ama bunun kokusu daha net bir şekilde çıkacaktır.
Şu bir gerçek Fabio Borini, Karagümrük'ün bütün akınlarını dizayn eden adam. Mükemmel işler yapıyor.
Siyah-beyazlılarda bu tarz bir oyuncu yok. Öyle olunca da Cenk'e ve Aboubakar'a istediği toplar gelmiyor.
Şenol Güneş'in Redmond ve Abobubakar'ı devre arasında çıkarmasına anlam veremedim.
Hani 1-0'a yatmak mı istedi, yoksa daha başka şeyler mi yapmak istedi çözemedim.
Karagümrük'te Diagne ikinci yarıda oyuna girdi bazı pozisyonlarda ağır kaldı. Çabuk bir adam olsa kaleciyle karşı karşıya kalırdı.