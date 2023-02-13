TFF'nin aldığı karar doğrultusunda 14 yabancıya ek olarak ligden çekilen takımlardan iki yabancı oyuncu transferi yapabileceği ve bu oyunculardan birinin sahadaki 8 yabancıya ek 9. isim olarak ilk 11'de olacağı açıklandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara atağı! Kiralama ücreti...
Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük felaket sonrası Gaziantep FK, Süper Lig'den bu sezon için çekilme kararı aldı. Beşiktaş ise kırmızı-siyahlı ekibe maaş bazında destek olmak için 10 numara pozisyonunda forma giyen Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar tüm masraflarını üstlenerek kadrosuna katmak istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Bu karara istinaden ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'daki oyuncuların sezon sonuna kadar geçici transferine müsaade ediliyor.
TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı hem depremden etkilenen takımlara destek olmaya çalışırken hem de yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.