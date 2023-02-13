BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara atağı! Kiralama ücreti...

Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük felaket sonrası Gaziantep FK, Süper Lig'den bu sezon için çekilme kararı aldı. Beşiktaş ise kırmızı-siyahlı ekibe maaş bazında destek olmak için 10 numara pozisyonunda forma giyen Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar tüm masraflarını üstlenerek kadrosuna katmak istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2023- 06:40